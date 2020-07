Como, 25 luglio 2020 - Sono stati i vigili del fuoco di Como gli angeli custodi di un cigno che ha rischiato di annegare nel primo bacino del lago. L'animale è stato avvistato da alcuni passanti in via Cantoni mentre annaspava con difficoltà cercando di rimanere a galla, a soccorrerlo ci hanno pensato i vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con un'imbarcazione e lo hanno riportato al sicuro a riva.

L'animale tratto in salvo verrà affidato alle cure del veterinario e rimesso in forze per essere liberato di nuovo nel lago, ma solo tra qualche settimana. Non è la prima volta che a un cigno capita di finire in difficoltà nelle acque del lago dove le insidie non mancano anche per questi animali, dalle eliche delle imbarcazioni alle reti e gli ami utilizzati per la pesca, per non parlare del cibo che viene offerto loro dai turisti, nonostante questa pratica sia vietata.