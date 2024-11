Camion sfonda il muro di una casa a Montano Lucino: un ferito e due donne coinvolte

Tragedia sfiorata a Montano Lucino, in provincia di Como. Lunedì mattina un autocarro ha sfondato il muro di un’abitazione in via Pascoli, distruggendo per diversi metri tutto quello che c’era nella casa: da fuori spunta solo il rimorchio. Coinvolte due donne, di 22 e 54 anni, che fortunatamente non sono state travolte, ma il conducente del camion, di 58 anni, è rimasto ferito ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, non è chiaro però il motivo per cui l’autista abbia perso il controllo del mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. I vigili del fuoco dovranno ora tirare fuori l’autocarro dalla palazzina e valutare l’agibilità dell’edificio. I carabinieri di Cantà stanno invece cercando di ricostruire la dinamica di uno schianto che, solo per una casualità, non ha avuto un esito drammatico.