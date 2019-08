Como, 8 agosto 2019 - I più fortunati se la sono cavata con un grosso spavento e una sbandata all'ultimo istante, per chi non ha avuto la stessa prontezza di riflessi le conseguenze sono state ben peggiori: due gomme a terra, il rischio di finire contro il guardrail e almeno un paio di casi danni ancor più gravi come la rottura del semiasse e danni alla carrozzeria. Una buca killer quella che si è formata nel tardo pomeriggio di ieri sull'A9, nell'ultimo tratto prima del confine all'altezza dell'ingresso dell'ultima galleria che porta in Svizzera.

L'ultimo regalo dell'ondata di maltempo che ha investito il Lario, una buca larga poco più di un metro e profonda poco più di una spanna che però affrontata a piena velocità si è trasformata in una trappola micidiale per tanti automobilisti. E' bastata una manciata di minuti per fare una una vera e propria strage di auto e se ai danni non si sono aggiunti i feriti è perché la maggior parte degli automobilisti aveva alzato il piede dall'acceleratore proprio a causa della pioggia.

Alla fine nella trappola della voragine sono finiti in ventisei, finché a chiudere l'autostrada non ci hanno pensato l'Anas e la Polstrada. L'A9 è rimasta chiusa dalle 20 fino alle 6 del mattino tra Como Monte Olimpino e Chiasso, il tempo necessario per recuperare le auto incidentate e riparare la buca, rappezzata in attesa di poter procedere con un intervento risolutivo. I danni si contano in alcune decine di migliaia di euro. La palma del più sfortunato va a un automobilista svizzero del Canton Grigioni, stava rientrando dopo una gita in Italia con la sua McLaren nuova fiammante ma il suo viaggio è finito a bordo del carro attrezzi.