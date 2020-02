Como, 22 febbraio 2020 - Allarme questa notte in via Bellinzona dove attorno alle 4.30 del mattino un'auto ha preso fuoco danneggiando anche altre due utilitarie parcheggiate vicino. A dare l'allarme i residenti svegliati dallo scoppio dei vetri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno spento il rogo anche se ormai per l'auto che ha preso fuoco c'era ben poco da fare. Il loro tempestivo intervento ha evitato conseguenze più gravi per gli altri due mezzi e soprattutto per le abitazioni vicine.

Non si segnalano persone intossicate, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri hai quali toccherà stabilire se si è trattato di un cortocircuito oppure di un atto doloso.