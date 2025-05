Coltellata al collo, il gioco finisce all’ospedale

Si lanciavano addosso i giubbetti, per gioco, mentre camminavano dalla scuola verso la stazione. Ma uno di loro aveva in tasca un coltellino, che è uscito e ha colpito al collo l’amico, ferendolo. Una ricostruzione al limite del surreale, che se non fosse stata interamente documentata dalle telecamere di sicurezza, sarebbe quasi stata poco credibile. È accaduto ieri verso le 14, quando quattro studenti di 16 anni avevano appena terminato le lezioni e si erano incamminati verso la stazione di Breccia-Grandate. Scherzando e giovando, tirandosi addosso le giacche che si erano tolti per il caldo. Ma dalla tasca di uno dei giubbetti, è uscito un coltellino, che ha colpito un ragazzo, ferendolo nella parte posteriore del collo. Subito è stato assistito e portato al pronto soccorso, in condizioni non gravi, con una ferita seria ma tale da non metterlo in pericolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, che ha ricostruito quanto accaduto. Prima ascoltando le versioni dei ragazzi, e poi verificandole con la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Il sedicenne proprietario del coltello, è stato denunciato per porto di arma in luogo pubblico e lesioni, e poi affidato ai genitori. Il coltello è stato invece sequestrato. Pa.Pi.