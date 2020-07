Una rissa a cui avevano partecipato anche pregiudicati, scoppiata nei pressi del bar a luglio. Così il questore di Como ha emesso un provvedimento di chiusura provvisoria per 15 giorni nei confronti del Pippis Bar New Bulldog di via Vittorio Veneto. Il provvedimento è stato emesso su segnalazione della stazione dei carabinieri di Lomazzo che aveva svolto l’intervento e identificato i soggetti coinvolti. In Questura era infatti giunta una dettagliata segnalazione, che evidenziava fatti incompatibili con la sicurezza pubblica, avvenuti all’interno del locale e nelle immediate vicinanze, tali da consentire di procedere con il provvedimento sanzionatorio.

Il decreto di chiusura provvisoria del bar, come spiega la stessa Questura, "ha finalità preventive volte alla tutela della sicurezza dei cittadini, e si basa anche su un ponderato bilanciamento di interessi tutelati costituzionalmente quali la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica".

Pa.Pi.