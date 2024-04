Cinque ragazzi e altrettanti artisti per rilanciare la fermata della Teb Il Comune di Alzano Lombardo promuove l'iniziativa "Next Stop" per trasformare la fermata della Teb in un luogo di espressione artistica per i giovani, coinvolgendo street art, teatro, poesia e musica. Il progetto mira a ridurre la microcriminalità e il degrado, con un investimento di 250mila euro provenienti dai fondi per le Aree Interne.