Chiude il passaggio a livello di Como Borghi, città divisa a metà: ecco perché e da quando. Le deviazioni previste

Como, 15 febbraio 2024 – Dalla sera di lunedì 19 febbraio, il passaggio a livello di Como Borghi in piazzale Gerbetto rimarrà chiuso per interventi di manutenzione urgente. Il blocco, che avrà ripercussioni importanti sul traffico del centro città, avverrà dalle 22 di lunedì fino alle 8 di sabato 24 febbraio, con la sospensione completa del transito dei veicoli.

Il traffico proveniente da via Petrarca sarà deviato verso via Carloni, quello proveniente da piazzale Gerbetto, procederà direzione di via Sirtori e via Giulini o verso via XX Settembre e viale Aldo Moro. Resta garantita l’accessibilità dei pedoni e dei viaggiatori diretti alla stazione ferroviaria di Como Borghi.

Sono inoltre previste chiusure temporanee notturne dalle 22 alle 8 a causa della chiusura notturna del passaggio a livello, sia per i pedoni che per i veicoli, a giorni intermittenti fino al 5 marzo.