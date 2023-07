Chiara Ferragni e la nuova villa sul lago di Como: “Il nostro sogno”

“Our Dream”. Il nostro sogno. Due semplici parole per commentare le immagini appena pubblicate sul proprio profilo Instagram. Chiara Ferragni inaugura dunque sui social quella che sembra con ogni probabilità la nuova villa sul lago di Como, più precisamente a Pognana. Piscina radente l’acqua, interni meravigliosi e terrazzo mozzafiato vista lago. Così si presenta, dopo la ristrutturazione durata mesi, la residenza extralusso acquistata a gennaio insieme al merito Fedez che, tuttavia, nelle foto pubblicate oggi non appare. Si vede invece una stanza con due letti separati. Qualche follower ironizza: “Ma dormono separati?”. E chi ha detto che non sia quella dei figli...