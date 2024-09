Como, Cesc Fabregas non paga l’affitto e ora rischia lo sfratto

Guai in vista per il tecnico spagnolo Cesc Fabregas. Se fra poche ore riaprirà i cancelli il Sinigaglia per la prima attesa gara casalinga di serie A del Como contro il Bologna dopo il veloce lavoro di restyling dell’impianto (capienza portata a oltre 10mila posti), rischia invece un vero e proprio sfratto il tecnico dei lariani. Secondo quanto riportato da alcuni media ticinesi, infatti, Fabregas non avrebbe pagato almeno due mensilità di affitto oltre alle spese legate alla locazione dell’abitazione di Bissone, comune svizzero di 945 abitanti del Canton Ticino (nel distretto di Lugano) dove l’ex calciatore spagnolo ha domicilio. Di qui, per l’allenatore della matricola lombarda, l’istanza di sfratto da un appartamento da lui locato alcuni mesi fa. Il documento è stato depositato dal proprietario della casa alla Pretura di Lugano e Fabregas ha ancora qualche giorno per produrre eventuali osservazioni nella procedura. Il proprietario dell’appartamento lamenta il mancato pagamento di almeno due mensilità oltre ad altre spese legate alla locazione, chiedendo il saldo di almeno ventimila franchi e afferma di essere ricorso a questa procedura non essendogli stato possibile contattare altrimenti l’allenatore del Como, che non avrebbe dato seguito alle raccomandate. L’istanza di sfratto risale a inizio settembre.