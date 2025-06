Cernobbio, imbarcazioni sul lago al setaccio della polizia nautica: staccate multe per oltre 11mila euro

Cernobbio 5 giugno 2025 – La polizia della Sezione acque interne della Questura di Como ha svolto ieri un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare l'abusivismo commerciale riguardante le attività di locazione di natanti e il noleggio con conducente. Le imbarcazioni sono uscite in acqua ispezionando lo specchio d'acqua del primo bacino, dove il numeroso pubblico, principalmente turisti, spesso va alla ricerca di una imbarcazione a noleggio.

La “dimenticanza”

Due imbarcazioni commerciali sono state sanzionate. Un ventitreenne di Grandate, che effettuava servizio di noleggio con conducente, è stato multato per non aver trascritto sul contratto di locazione il prezzo del noleggio: la sanzione per lui, qualora non pagasse entro i 5 giorni o i 60 giorni consentiti, potrà arrivare a 665 euro.

Intervento a Cernobbio

Verso mezzogiorno, nel tratto di fronte a Cernobbio, i poliziotti della nautica hanno fermato e controllato un natante adibito a noleggio con conducente, con alla guida un trentacinquenne afgano residente a Bergamo che, seppure titolare di autorizzazione rilasciata dalle autorità di bacino, è risultato non aver mai conseguito la patente nautica. Agli agenti ha dichiarato “la patente la sto facendo”, giustificazione che non gli ha risparmiato un verbale, che nel suo massimo può arrivare a 11mila euro di sanzione, con ulteriori provvedimenti amministrativi che verranno in seguito valutati.