Cernobbio (Como), 23 novembre 2019 - Ci vorranno ancora diverse settimane prima di riuscire a tornare alla normalità a Cernobbio dove il sindaco, Matteo Monti, è dovuto intervenire con una nuova ordinanza per regolare il traffico lungo via Libertà, la strada che sale a Rovenna da mercoledì interrotta da una frana.



Per decisione del Comune il transito è limitato ai residenti e verrà consentito solo previa comunicazione delle targhe delle auto e delle motivazioni al comando di polizia locale. La circolazione sarà autorizzata da via Libertà lungo via Monte Sante, via per Moltrasio e via via privata Vismara dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 e alle 20 durante la settimana, invece sabato e domenica si potrà passare dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sono previste deroghe per i mezzi delle forze di polizia, del Comune e naturalmente alle ambulanze.



Sono alle prese con le conseguenze di una frana, anche se di dimensioni ben più ridotte, anche a Como dove nel pomeriggio una massa di fango e detriti si è abbattuta in via Carso, già interessata dai lavori di riparazione della tubatura del gas e della strada dove sabato scorso si era aperta una voragine. I vigili del fuoco hanno evacuato i residenti di tre palazzine che si trovano sopra il fronte della frana, poi fatti rientrare al termine dei controlli. La strada rimarrà chiusa al traffico nelle giornate di lunedì e martedì, 26 e 27 novembre, dalle ore 9 alle ore 17 in entrambi i sensi di marcia per consentire la posa delle nuove tubazioni delle acque bianche in sicurezza. Il traffico leggero sarà deviato sulla Salita dei Cappuccini. Negli altri giorni si proseguirà con il senso unico alternato fino al completamento dell'intervento.