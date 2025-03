Cernobbio, operai senza protezioni su un ponteggio alto più di sedici metri: sospeso un cantiere

Cernobbio (Como), 14 marzo 2025 – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Cernobbio, mentre percorrevano la centralissima via Regina, all’altezza del civico 16 hanno notato la presenza di un cantiere edile, all’interno del quale alcuni lavoratori si trovavano su un ponteggio in fase di allestimento, alto più di 16 metri, con evidente pericolo di caduta non adeguatamente protetti. Contemporaneamente, diversi passanti stavano chiamando il centralino per segnalare la stessa situazione.

Sono quindi stati chiamati i colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Como, per procedere a un controllo mirato. Sono state denunciate sei persone per violazione delle norme di sicurezza, e in particolare una persona per omessa nomina del coordinatore per la sicurezza, quattro persone per omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori appaltati e una persona per opere provvisionali non conformi con rischio di caduta dall'alto. L’attività è stata sospesa e sono state inflitte ammende per quasi 40mila euro.