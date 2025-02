Carimate, sicurezza violata in cantiere: due denunciati e 21mila euro di multa

Carimate, 20 febbraio 2025 - Ispezione in un cantiere edile di Carimate in via Cavalluccio da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como e della stazione di Cantù.

Sono state controllate tre aziende che operavano congiuntamente e identificati sette operai, risultati tutti in regola. Tuttavia, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza che hanno portato alla denuncia di tre persone e alla sospensione dell'attività per due delle aziende controllate.

Le violazioni riscontrate riguardano l’installazione di un ponteggio non conforme al disegno esecutivo, mancanza delle difese sulle aperture contro le cadute dall'alto e la mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Oltre alle denunce e alle sospensioni, sono state elevate ammende per un totale di 21mila euro.