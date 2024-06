Centro preparazione olimpica. Il via ai lavori a Sanpolino. Un progetto da 9,5 milioni

Una cittadella per coltivare passione e far crescere nuovi talenti. A Sanpolino, hanno preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro per la preparazione olimpica alla ginnastica artistica (4mila mq, con nuova palestra e foresteria per l’impianto sportivo) che, entro inizio 2026, sorgerà nel quartiere, vicino alla pista di atletica “Gabre Gabric”. Il progetto, voluto dal Comune di Brescia, è curato da Brescia Infrastrutture ed ha un costo di 9,5 milioni di euro, di cui 4,6 milioni dal Comune e 4,9 dal Pnrr. "Siamo convinti – ha commentato la sindaca Laura Castelletti – che lo sport sia un’occasione di benessere personale e di crescita del quartiere. A breve inizieranno anche i lavori per l’impianto indoor di atletica (da 15 milioni di euro, ndr). Con la presenza della metropolitana, del Parco delle Cave, abbiamo un quartiere con vocazione sportiva ed ambientale, che permette di fare da traino anche al turismo sportivo". La cittadella, vocata ad ospitare le eccellenze della ginnastica artistica italiana e mondiale, sarà un modello di design contemporaneo, funzionale e sostenibile. "Brescia è stata scelta fra 80 richieste - spiega Oreste De Faveri, presidente regionale Federazione italiana ginnastica artistica - perché qui esiste un’accademia internazionale riconosciuta in tutto il mondo, dove la preparazione di ginnaste ha dato risultati straordinari e perché la città aveva già un suo progetto ed era disponibile a portare avanti quello che era il nostro sogno". Il nuovo Palaindoor risolverà un problema di impiantistica, che permetterà di ospitare anche le nazioni leader mondiali nella ginnastica artistica. Federica Pacella