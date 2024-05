Centro per l’impiego . Due milioni per ampliare

Con un impegno di spesa di quasi due milioni di euro la Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo relativo al potenziamento della sede di Lecco del Centro per l’impiego, finanziato con fondi Pnrr. La sede del Centro per l’Impiego di Lecco sarà all’interno dello stabile in corso Matteotti 3, dove oggi si trova l’ingresso degli uffici della Provincia di Lecco. Con il progetto di ampliamento e il relativo intervento di riqualificazione, gli spazi al piano terra saranno quindi destinati al potenziamento degli uffici del Centro, già operativo ai piani ai piani superiori dello stesso edificio. L’intervento finanziato dall’Unione Europea prevede dunque la riorganizzazione del piano terra, attualmente utilizzato come ingresso degli uffici provinciali, con realizzazione di spazi destinati alla prima accoglienza del Centro per l’Impiego e relativi accessori, e spazi destinati all’accesso della sede provinciale di corso Matteotti.