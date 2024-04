Como, torna a fare la cassiera per un giorno a 90 anni: "Era il mio desiderio da tanto"

Lipomp (Como) – Ieri la signora Lucina di 90 anni è stata cassiera per un giorno, realizzando il suo desiderio: dopo tanti anni di pensione, tornare a fare il suo lavoro. Ci è riuscita scrivendo all’associazione Nipoti di Babbo Natale: "Ciao, sono Lucina – ha detto - per tanti anni ho fatto la cassiera in un supermercato. E oggi, a distanza di tanti anni, anche se sono in pensione, mi piacerebbe veramente tanto tanto riprovare le emozioni di quel lavoro, anche solo per poco. Grazie a chi potrà esaudire questo mio desiderio".

Ieri Lucina è stata accolta all’Esselunga di Lipomo, con i suoi familiari, con gli operatori della casa di riposo Casa S.ta Maria di Lora (Co) e di Un Sorriso in Più, accanto ai dipendenti e clienti di Esselunga. Nipoti di Babbo Natale è un progetto di Un Sorriso in Più Onlus.