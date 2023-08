La cartomante di TikTok che minaccia i clienti: “Se non paghi, il malocchio ti perseguiterà”

Como – Dopo una serie di minacce, accompagnate da riti macabri per renderle più efficaci, la vittima ha deciso di presentarsi dai carabinieri e denunciare chi si nascondeva dietro il profilo di TikTok che aveva contattato per un consulto di cartomanzia.

I militari della stazione di Albate, sono così risaliti alla donna che gestiva quella attività sul social, una 45enne di Corato, in provincia di Bari, che dovrà ora rispondere dell’accusa di estorsione. Alla vittima, una donna di 51 anni di Como, che l’aveva contattata dal suo profilo, aveva prima chiesto un colloquio conoscitivo, con domande generiche, per poi affrontare il problema per cui era stata contattata.

Da quella prima ricognizione, era però emerso un fatto inquietante: la presenza di un malocchio che andava sconfitto, previo versamento di denaro per portare a termine quel servizio urgente. Riti propiziatori mirati, il cui costo era di 150 euro.

Tuttavia la comasca inizialmente si è rifiutata di pagare quella somma, non essendo nei patti e nelle aspettative iniziali, andando incontro a una reazione decisamente aggressiva: la sedicente maga, ha iniziato a inviarle frasi minatorie, minacce e immagini di riti macabri, per mettere paura alla donna e indurla a pensare che il suo atteggiamento di sfida verso la cartomante, con il rifiuto di pagare, l’avrebbe trascinata verso destini poco felici.

A quel punto la vittima ha effettuato il versamento sulla PostePay indicata dalla cartomante, salvo poi presentarsi dai carabinieri e sporgere denuncia, documentata dalla conversazione conservata nella chat. Un guadagno facile per la sedicente maga, che tuttavia non basterà nemmeno per pagare l’anticipo delle spese legali che dovrà affrontare a breve.

Il suo caso è solo uno dei tanti che quotidianamente si consumano sui social, tra cui lo stesso TikTok dove si trovano centinaia di profili e video di maghi, cartomanti e sensitivi che promettono letture del futuro.

Soggetti dai nomi quasi sempre inventati, che promettono risultati, spiegano i motivi per cui i loro consulti hanno un valore economico e devono essere pagati, e che si fanno guerra a vicenda, mettendo gli utenti in guardia sui tanti cialtroni in circolazione, con l’invito a non fidarsi di chi si propone da profili diversi dal loro.