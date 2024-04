Cantù va a caccia di conferme contro Udine . Cremona-Piacenza, sfida che promette scintille

L’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West offre una serie di incontri cruciali per le squadre lombarde, tutte in programma oggi dalle 18.

Uno degli incontri più attesi vede l’Acqua S. Bernardo Cantù ospitare l’Apu Old Wild West Udine al PalaFitLine di Desio.

Solom Young (nella foto) e compagni, già sicuri di un posto nei playoff, cercano la vittoria che potrebbe essere fondamentale per il morale e la posizione finale.

Nel frattempo, la Ferraroni Juvi Cremona affronta l’UCC Assigeco Piacenza in un derby che promette scintille. Il Wegreenit Urania Milano sfida il RivieraBanca Basket Rimini al PalaLido Allianz Cloud di Milano dove i padroni di casa vogliono chiudere in bellezza. Infine, il Gruppo Mascio Treviglio ospita la Sella Cento al PalaFacchetti in un match che potrebbe essere cruciale per le ambizioni playoff di entrambe le squadre.

A.L.M.