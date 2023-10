Nubifragio a Cantù: strade come fiumi, box e cantine allagati

Cantù (Como), 22 ottobre 2023 - Anche se l’allerta meteo era stata annunciata con preavviso il nubifragio che ieri sera all’ora di cena ha investito Cantù ha provocato diversi danni.

Sono bastati pochi minuti, la pioggia mista a grandine ha iniziato a cadere dalle 19.30, per trasformare le strade in fiumi paralizzando il traffico.

Immediato l'intervento di vigili del fuoco e Protezione civile

Per fortuna non si segnalano feriti, ma i vigili del fuoco e la Protezione civile di Cantù, mobilitata con 3 squadre, sono dovuti intervenire con le idrovore per liberare box e cantine invase dall’acqua.

L’allarme è proseguito fino alle prime ore del mattino, quando ha smesso di piovere e la situazione è migliorata.