Cantù, a Pasquetta centro off-limit per tre gare ciclistiche

Cantù, 10 aprile 2023 – Pasquetta in sella a Cantù dove per tutta la giornata il centro città sarà off-limit alle auto per tre gare di cicilismo: il 35° Trofeo Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, la 43° edizione della Coppa Città di Cantù e il 1° Trofeo Rosa Città di Cantù con partenza e arrivo in corso Unità d’Italia.

Il percorso

Le gare si svilupperanno lungo un percorso che passerà da via Tirso, via Papa Giovanni XXIII, via Grandi, via Mazzini, via Como, via Vergani, largo Adua, via Dei Mille, via Volta, via Manzoni, piazza Garibaldi, via Roma, corso Unità d’Italia, via Giovanni da Cermenate, via Rienti, via dei Cacciatori.

I divieti

Dalle 6 del mattino alle 18 in piazza Roma, piazza Marconi, piazzale Cervi, corso Unità d’Italia sarà il vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà invece in vigore dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14 il divieto di transito in via Roma per i veicoli provenienti da via Cavour e piazza Parini avranno l’obbligo di svolta a destra in corso Unità d’Italia, i veicoli provenienti da via Cavour/via Matteotti avranno l’obbligo di svolta a sinistra in corso Unità d’Italia, in via Manzoni e piazza Garibaldi nel tratto da via Corbetta a via Manzoni mentre i veicoli provenienti da via Volta avranno l’obbligo di svolta a destra in via Corbetta.