Campionessa nazionale di relazioni internazionali

La nuova campionessa italiana di Relazioni internazionali per il marketing è una pariniana. Chiara Valsecchi, 18 anni, studentessa di 4^A indirizzo Rim - Relazioni internazionali per il marketing, appunto – dell’istituto superiore statale Giuseppe Parini di Lecco ha vinto la gara nazionale d’indirizzo. È il secondo oro al Giuseppe Parini, dopo la vittoria della compagna di scuola e coetanea Giada Livi, che si è però laureata campionessa di Amministrazione, finanza e marketing, ex Ragioneria. "Ammetto di avere provato a immaginare come sarebbe stato vincere la gara, ma non ci ho mai creduto per non rimanere delusa e anche perché non ero certa di aver svolto delle belle prove. Mi sembrava di avere commesso molti errori – racconta Chiara -. Invece, a quanto pare, tanto male non sono andate".

Già prima di partire Chiara era timorosa di un non essere all’altezza della situazione, un timore condiviso anche dalle "avversarie", che sono diventate amiche: "I rapporti che si sono creati, anche se abitiamo lontano e probabilmente non ci vedremo mai più, hanno reso bellissima questa esperienza". Per Chiara oltre alla scuola c’è di più comunque: ad esempio nuoto sincronizzato, cucina e dolci. E per il futuro? "Mi piacerebbe iscrivermi a un corso in Mediazione culturale", risponde.

D.D.S.