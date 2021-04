Como, 24 aprile 2021 - Una festa da seguire in assoluta sobrietà quella legata alla, sperata, promozione in serie B del Calcio Como che domani pomeriggio si gioca l'intera stagione nello scontro in casa contro Alessandria. Anche se la partita si giocherà a porte chiuse, per evitare tafferugli e mantenere il tifo sobrio, nel vero senso della parola, per tutta la giornata in città sarà vietata la vendita di alcolici e super alcolici. Un provvedimento firmato dal sindaco Mario Landriscina su richiesta del questore che a Como non si era mai visto prima, dal momento che al massimo in passato si era vietata la vendita di alcolici in prossimità dello stadio.

Questa volta il provvedimento che ha molti ha ricordato il proibizionismo Usa degli anni '20 è stato esteso all'interno territorio comunale e non saranno consentite deroghe neppure ai comaschi per niente sportivi che avrebbero volentieri approfittato della bella giornata per concedersi un aperitivo vista lago. Il pugno duro del questore non si limita al divieto di consumare alcolici, sono vietati anche gli assembramenti e le feste fine gara, unica deroga la possibilità per un centinaio di tifosi di accogliere la squadra in piazzale Somaini alle 12.30, ma con l'impegno di mantenere le distanze e indossare la mascherina.