Como, cadono calcinacci da una facciata in centro città: vigili del fuoco in via Garibaldi

Como, 15 aprile 2024 – Intervento dei vigili del fuoco di Como oggi in via Garibaldi, in centro città, per mettere in sicurezza il tratto di strada all’altezza dell'hotel Posta, dove è avvenuto il distacco di una parte di intonaco. Le squadre hanno proceduto a una prima verifica, per poi procedere con la rimozione delle parti pericolanti, tutte concentrate sulla facciata sopra la strada. Nessuno è rimasto ferito. Durante le verifiche tecniche, per avere conferma delle effettive condizioni di sicurezza della facciata, è stato infine deciso di delimitare una porzione di area, dove ol passaggio delle persone è attualmente interdetto.