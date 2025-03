Caduta nel vuoto ai Corni di Canzo. Perde la vita 62enne

Un escursionista di 62 anni, Guido Valli, milanese, è morto in seguito a un infortunio avvenuto ieri intorno alle 12.30 nel Comasco, ai Corni di Canzo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si stava arrampicando in solitaria lungo una parete nella zona del Corno Occidentale quando è caduto - per una presa mancata o per malore - precipitando per circa trenta metri. Con vigili del fuoco e personale del 118 è intervenuto anche l’elisoccorso per raggiungere il punto in cui l’uomo era stato individuato. Ma per Valli non si poteva fare più nulla, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.