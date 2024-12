Cade l’albero di Natale in piazza Duomo. Paura in una scuola

Le forti raffiche di vento hanno rovinato le feste ai comaschi distruggendo le lanterne decorative allestite sul lungolago e facendo cadere l’albero di Natale addobbato in piazza Duomo. L’emergenza è scattata alle 5.45 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati chiamati in centro dai residenti allarmati per la caduta del grande abete, alto una decina di metri, temendo che qualcuno fosse rimasto schiacciato: per fortuna a quell’ora la piazza era deserta. L’albero di Natale tornerà al suo posto non appena il meteo lo consentirà, così come le grandi lanterne con illustrazioni d’epoca di Libico Maraja letteralmente spazzate via dal vento che ha raggiunto anche i 100 chilometri l’ora sul lungolago. In provincia si contano a decine gli interventi dei vigili del fuoco per rami spezzati, piante cadute e tetti scoperchiati. A Erba la Scuola d’Infanzia di Crevenna è stata evacuata, poco dopo le 8.30 del mattino, a causa di una perdita di gas causata da un grosso ramo caduto su una tubatura. Le maestre hanno chiamato la preside che ha disposto l’evacuazione: vista l’ora erano presenti quasi tutti i genitori che hanno preso con sé i bambini. La scuola è stata riaperta in mattinata non appena con l’aiuto dei vigili del fuoco e dei tecnici sono stati riparati i danni e verificate le condizioni dell’impianto.

Roberto Canali