Brunate, cede il muretto: giovane precipita nella scarpata. E’ ricoverato in ospedale

Brunate, 22 maggio 2023 – E’ stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco, dopo essere caduto lungo una riva a causa del cedimento di un muretto.

E’ accaduto ieri sera alle 22 a Brunate, in via alle Vigne: il ferito è un ragazzo di 17 anni che era fermo con un gruppo di amici sul bordo della strada, vicino a un muretto che ha improvvisamente ceduto, aprendo un vuoto. Il ragazzo è precipitato per alcuni metri, scivolando lungo la riva sottostante. E’ recuperato dagli specialisti Saf dei vigili del fuoco, e affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo.

E’ stato ricoverato in ospedale e la sua prognosi è in fase di valutazione. Accertamenti in corso sulle cause del cedimento.