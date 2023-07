Boschi dello spaccio, irregolare fermato e portato in caserma

È stato bloccato nei boschi della zona di via Magni, circondato dai carabinieri che lo hanno arrestato per spaccio di stupefacenti. Il giovane, un diciottenne marocchino senza fissa dimora Mohamed Darias, è stato trovato con 10 gr di hascisc, 4 di eroina, una dose di cocaina, ma anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, a dimostrazione della attività di spaccio, pur a fronte di quantitativi non eccessivi. Il suo bivacco è stato individuato durante una ricognizione avvenuta giovedì pomeriggio, da parte dei carabinieri della stazione di Lurago d’Erba e dello Squadrone "Cacciatori Calabria", all’interno della boscaglia. Il bivacco è stato smantellato, mentre il diciottenne si trova ora al Bassone, su disposizione del magistrato di turno della Procura, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Incensurato in Italia, potrebbe essere rimesso in libertà a breve, ma nel frattempo la sua postazione sarà già stata occupata da un altro nordafricano, per non perdere la titolarità di quello spicchio di bosco e della clientela.