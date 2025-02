Bloccati dopo lo schianto, patteggiano i tre fuggitivi

La fuga iniziata al valico di Bizzarone, mentre rientravano dalla Svizzera a bordo di un’auto, si è conclusa nel primo pomeriggio di giovedì ad Appiano Gentile, dove hanno urtato una vettura per poi finire contro un albero. I tre a bordo, nonostante un tentativo di fuga a piedi, sono stati bloccati dai carabinieri del Radiomobile di Como, assieme ai Baschi Verdi della Guardia di Finanza.

Josue Enrique Malla Ordonez, ecuadoregno di 21 anni, Angel Jimiton Fuentes Inicio, peruviano di 20 anni e Francisco Javier Guzman Osorio, cileno di 32 anni, tutti senza fissa dimora in Italia e domiciliati a Pero, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, nel processo per direttissimo, hanno patteggiato 10 mesi di reclusione con pena sospesa. I militari li hanno inoltre denunciati per ricettazione.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, ma soprattutto di monili in oro e altri oggetti preziosi, che sono risultati collegati a un furto in abitazione commesso in Svizzera, per il quale si è in attesa di conferma del riconoscimento della refurtiva. I carabinieri hanno avviato ulteriori approfondimenti per capire se questo trio è responsabile di altri furti avvenuti negli ultimi giorni nel Comasco.

Pa.Pi.