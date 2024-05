"Beppe e Kevin sempre con noi". Addio al ragazzo morto a Miami

"Neanche il cielo può dividerci. Beppe e Kevin sempre con noi". Lo striscione che ha salutato per le strade di Urgnano il feretro di Kevin Drago, il trentunenne morto lo scorso 8 maggio a Miami per le gravi ferite riportate nell’ incidente stradale. Un corteo di centinaia di persone, guidato dal parroco don Stefano Bonazzi, è partito alle 14.30 da via Carducci, dove abita la famiglia Drago fino alla parrocchiale di Urgnano, dove si sono svolti i funerali del giovane, a distanza di circa un mese da quelli dell’amico Giuseppe Ghidotti, di 28 anni. Come alla veglia, che si è tenuta martedì sera, in tantissimi hanno voluto partecipare all’ultimo saluto per Kevin. "Tutte le capacità che abbiamo e gli entusiasmi della giovane età che vengono offerti – ha detto il parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi – spesso ci chiedono il conto. Quando la morte arriva tragicamente come per Giuseppe e Kevin ha anch’essa un valore, perché il bene diffuso non sparisce". "Carissimo Kevin – hanno ricordato i suoi cari – nella tua continua ricerca hai seguito con tenacia la tua aspirazione mentre lasciavi tracce generose nel mondo… Oggi il nostro cuore è fermo, ma la certezza che abbiamo è che sei nell’abbraccio di Dio". Kevin e Giuseppe erano rimasti coinvolti nell’incidente (i cui contorni sono ancora da chiarire) il 31 marzo a Miami dove si trovavano dal mese di novembre. Alla guida della moto si sarebbe stato Kevin e non Giuseppe, come erroneamente scritto. Ghidotti sarebbe stato passeggero (è quanto emerge dal rapporto di incidente rilasciato dal Dipartimento di polizia di Miami e redatto nell’immediatezza dei fatti, documento in possesso dei famigliari di Ghidotti, come ha specificato l’avvocato Cristina Gavazzi che li rappresenta). Lo scooter per cause in accertamento si è schiantato contro una jeep. Giuseppe era morto sul colpo, Kevin invece era rimasto gravemente ferito. Trasportato all’ospedale Jackson Memorial Hospital di Miami Kevin era stato sottoposto a otto interventi chirurgici, in questi mesi non aveva mai ripreso conoscenza. Il 16 aprile Urgnano si apprestava a dare l’ultimo saluto a Giuseppe, ieri è stata la volta di Kevin. Francesco Donadoni