Bellagio (Como), 1 settembre 2020 - Ci sono voluti sette automezzi dei vigili del fuoco e altrettante squadre per spegnere un incendio che ha distrutto una baita in una zona isolata del paese ieri sera.

L'allarme è scattato poco dopo le 20 quando, a causa del tiraggio difettoso della canna fumaria, il tetto di un'abitazione di via Monte San Primo ha preso fuoco. C'è voluto tempo prima che sul posto arrivassero le prime squadre dei vigili del fuoco, partite da Canzo alle quali si sono aggiunte quelle di Erba e di Como.

Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati, ma i danni sulla struttura sono stati ingenti dopo che il tetto ha ceduto abbattendosi sulla soletta tra i due piani dell'edificio che per questo è stato dichiarato inagibile.