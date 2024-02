Lago di Como, arriva la guardia costiera: contingente, compiti e mezzi

Como, 21 febbraio 2024 – La guardia costiera approda sul lago di Como con un presidio fisso. L’annuncio è in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle scorse settimane erano giunte diverse richieste dai sindaci e dagli amministratori del territorio, preoccupati soprattutto per l’aumento del traffico navale sul bacino “condiviso” fra Como e Lecco.

Guardia costiera (Ansa)

Nella base della guardia costiera, quando il servizio verrà attivato, sarà operativo un contingente inizialmente formato da sei elementi, che aumenteranno fino a diventare 18. “Scelta assolutamente necessaria”, è definita così dai portavoce del ministero, date le segnalazioni sulla pericolosità delle acque, dovuta all’aumento del traffico navale.

"Anche il Lario avrà la base della guardia costiera e il suo contingente – afferma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi anni con i presidi di sicurezza della guardia costiera sul lago di Garda e sul lago Maggiore, ne ho fortemente voluto la presenza anche sul lago di Como. Ora – conclude l’esponente leghista – stiamo lavorando alla dotazione mezzi, che è fondamentale per garantire il servizio in particolare quello di soccorso".

Le guardie si occuperanno, infatti, anche di ricerca e soccorso in acqua, supervisione del funzionamento degli attracchi e protezione dell’ambiente.