Barni, si perdono sopra la Conca di Crezzo: recuperati dall’elicottero

Barni (Como), 11 novembre 2023 - Sono stati salvati grazie all’intervento dei vigili del fuoco due escursionisti nloccati in un punto esposto e particolarmente impervio in località Conca di Crezzo, nella valle sottostante al Monumento alle vittime del volo Art42.

La coppia si è accorta di non riuscire a proseguire e di non poter più tornare indietro e così ha allertato i soccorsi. Oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Canzo sono intervenuti gli specialisti del Saf, i tecnici esperti in soccorso speleo-alpino-fluviale, e una volta rintracciati i due escursionisti anche l’elicottero Drago 151.

L’uomo e la donna sono state recuperate con il verricello e portate in volo in una zona sicura della montagna. L’intervento è durato tre ore.