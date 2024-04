Minacciato con un coltello e rapinato allo sportello bancomat: paura per un 55enne a Lambrugo

Lambrugo (Como) – Rapina allo sportello bancomat di Banca Intesa San Paolo di Lambrugo, in via Statale. Sabato mattina un operaio di 55 anni residente nel Lecchese, mentre stava per prelevare contanti, si è trovato davanti uno sconosciuto armato di coltello, che lo ha minacciato per farsi consegnare il denaro. Lo ha così obbligato a estrarre dallo sportello la cifra massima consentita per un prelievo, 250 euro, oltre a 100 euro che aveva già nel portafogli. Poi si è allontanato a piedi.

La vittima ha chiamato i carabinieri e sul posto è intervenuta la pattuglia di Lurago d’Erba, che ha avviato le indagini. Dopo aver ascoltato il rapinato, che ha anche fornito una sommaria descrizione del suo aggressore, sono state acquisite le immagini di videosorveglianza dell’istituto di credito, che potrebbero aver ripreso la rapina e il volto del bandito. Inoltre si stanno cercando analoghe immagini in un raggio più esteso. Al momento gli accertamenti sono in corso, e non ci sono ancora elementi utili a risalire all’identità del ricercato.