Aveva tesserino falso. Ex poliziotto patteggia

A febbraio 2023 la Guardia di finanza lo aveva identificato a Ponte Chiasso, su un treno in ingresso in Italia: David Carifi, 49 anni, ex poliziotto di Rieti fino al 2022 e tuttora residente nel Lazio, pur "non avendone titolo", aveva con sé una placca metallica rilasciata agli appartenenti alla Polizia di Stato, con porta tesserino. Documento di cui aveva dichiarato lo smarrimento nel 2019. Secondo l’accusa per cui ieri ha patteggiato 11 mesi di reclusione, con pena sospesa, per possesso di segni distintivi contraffatti, "mediante la propria fotografia e dati anagrafici, fabbricava illecitamente un tesserino falso di riconoscimento per gli appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato", trovato dai finanzieri. Difeso dall’avvocato comasco Massimo Di Marco, Carifi aveva sostenuto di aver ritrovato "il duplicato del tesserino a Lugano durante il trasloco", e che "dal Comando di Rieti avevano comunicato che poteva tenerlo come ricordo", dopo essere stato riformato. In quell’occasione, lo avrebbe messo in valigia in attesa di ricevere ulteriore conferma che avrebbe potuto "tenerlo e incorniciarlo". Pa.Pi.