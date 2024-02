Attrezzature sportive speciali. La Pro loco raccoglie fondi: montagna alla portata di tutti

Anche chi ha difficoltà a muoversi e camminare potrà godere delle meraviglie di Tremosine, facendo trekking in montagna con speciali carrozzine, immergendosi in acqua con appositi ausili o con handybike messe a disposizione dalla locale Pro loco, presieduta da Francesca Frigerio, che ha iniziato una raccolta fondi per poter dotare l’ente di varie attrezzature. Il progetto è stato presentato alla presenza dell’assessore regionale Barbara Mazzali. Le attrezzature sportive saranno disponibili, con la formula del noleggio gratuito, per tutti i turisti e cittadini che volessero utilizzarle presso i locali della Pro loco dove troveranno anche informazioni dettagliate sui percorsi adatti e sulle altre attività ludiche a cui possono accedere in piena sicurezza così come appreso attraverso il progetto S.T.A.I. promosso e finanziato da Regione Lombardia.

Per acquistarle la Pro loco conta sull’aiuto della Bcc del Garda col suo progetto Creo e sulla donazione di fondi da parte dei privati o delle aziende. "Grazie alla sinergia con la Bcc del Garda abbiamo potuto organizzare la raccolta fondi che mira a raggiungere il traguardo minimo di 6mila euro per acquistare una Joelette Kid che consentirà alle famiglie con bambini affetti da disabilità motoria di poter praticare running e trekking, e una handbike per permettere agli adulti l’esperienza del ciclismo – spiega Frigerio –. Se la generosità sarà maggiore si acquisteranno anche una Joelette Adventure per adulti e una carrozzella da bagno Sofao".

Per donare: https://www.ideaginger.it/progetti/tremosine-sul-garda-4all.html

Mi.Pr.