Asst lariana assume 120 infermieri. Le domande entro il prossimo 24 aprile

Sono 120 gli infermieri che Asst Lariana vuole inserire nel proprio organico, 80 negli ospedali e 40 nelle case di Comunità del territorio. Per partecipare al bando si dovrà presentare la domanda entro il 24 aprile, le prove per il concorso degli infermieri si svolgeranno il 15 maggio (prova scritta e pratica) e gli orali a partire dal 10 giugno. Per gli infermieri di Famiglia e di Comunità le selezioni si svolgeranno il 13 maggio (prova scritta e pratica) e gli orali a partire dal 5 giugno. Nel corso del 2024 Asst Lariana ha bandito il doppio dei concorsi rispetto al 2023, arrivando a 66 concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato. Attualmente nell’azienda lavorano 2459 tra infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, assistenti sanitari, oss, logopedisti.