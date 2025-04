Asst assume dieci guardie per la vigilanza

Dopo il protocollo sottoscritto il mese scorso con la Questura di Como ha deciso d’investire sulla sicurezza anche ricorrendo a risorse interne Asst Lariana, che ha disposto l’assunzione di 10 nuovi addetti di vigilanza. Il personale servirà, in parte, per garantire una presenza 24 ore su 24 all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, in parte, per rinforzare l’organico a San Fermo, in parte per la sede della Casa di Comunità in via Napoleona. "Ho sempre detto che consideriamo essenziali il servizio e il lavoro svolti dalla vigilanza interna - osserva il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi (foto) - soprattutto per quanto riguarda l’impatto sul nostro personale. Queste nuove assunzioni sono un segno concreto di queste parole". Nel frattempo, sarà emesso un nuovo avviso per l’assunzione ulteriore di altri 4 addetti. "I nuovi addetti - spiega Adamo Casale, il responsabile del servizio di vigilanza di Asst Lariana - entreranno in servizio una volta conclusa la necessaria formazione". A Cantù la sicurezza verrà rafforzata a partire dalla prossima estate. Il protocollo che Asst Lariana ha sottoscritto con la Questura per l’attivazione di un sistema di video-allarme nel Pronto soccorso e nel reparto di Psichiatria all’ospedale Sant’Anna e nella sede di via Carso del Sert, il servizio per le tossicodipendenze e le dipendenze patologiche. L’impianto che si compone di 18 telecamere (7 al Pronto soccorso, 6 in Psichiatria e 5 al Sert) non solo è già operativo, ma è entrato in funzione nei giorni scorsi salvando il personale da un’aggressione. Oltre al presidio di San Fermo della Battaglia, un analogo sistema è stato predisposto per il Pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, con 6 nuove telecamere, ed entrerà in funzione a breve.