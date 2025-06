Coltello e minacce per rapinarlo

È stato avvicinato da due sconosciuti, mentre camminava lungo via De Gasperi mercoledì sera: i due giovani lo hanno minacciato con un coltello, e si sono fatti consegnate il berretto che indossava e il suo telefono cellulare. La vittima è un ragazzino di 17 anni residente in zona, che in quel momento era da solo e stava andando a casa, quando si è trovato circondato dai due giovani, armati e più grandi di lui. L’aggressione è avvenuta verso le 22.20, sulla strada che attraversa il paese e conduce verso il Lambro e la stazione ferroviaria. Dalla centrale operativa, che ha ricevuto la segnalazione, è stata inviata una pattuglia dei carabinieri di Erba, mentre sul posto arrivava anche il padre del ragazzo. I militari hanno raccolto la primissime versione di quanto accaduto. Le immediate ricerche non hanno consentito di individuare i due aggressori, così come descritti dal diciassettenne. Pa.Pi.