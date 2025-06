Arrestato dopo il colpo in farmacia

Armato di coltello e con il volto parzialmente coperto, il pomeriggio del 7 giugno aveva rapinato la farmacia Sant’Agata di Casnate con Bernate, in piazza Angelo Monti. Il bottino era stato di soli 100 euro, l’unico contante disponibile in cassa, poi era fuggito. Subito la titolare aveva dato l’allarme, ma il rapinatore si era ormai dileguato. I carabinieri di Fino Mornasco, al termine di una veloce indagine, sono arrivati ora a denunciare a piede libero l’uomo ritenuto autore di quel colpo, Un comasco di 54 anni tossicodipendente. Nonostante la farmacia non fosse provvista di sistema di videosorveglianza, i militari hanno acquisito le immagini degli impianti comunali, ricostruendo la via di fuga del rapinatore, fino a vederlo a volto scoperto, quando bastava per identificarlo. E’ stata inoltre identificata l’abitazione di un conoscente che gli stava dando ospitalità, dove l’uomo è stato rintracciato e perquisito. Pa.Pi.