Aspettando il Natale nella dimora di Fogazzaro

Aspettare il Natale, anche con i bambini, a Villa Fogazzaro Roi, a picco sul lago, in una delle dimore storiche più affascinanti: sabato, dalle 10 alle 17, sono in programma speciali visite guidate alla villa addobbata in veste natalizia, alla scoperta della dimora, appartenente alla borghesia ottocentesca, affacciata su un angolo intatto del Ceresio, dove si respirano le atmosfere di “Piccolo mondo antico“ di Antonio Fogazzaro, che tanto la amò. Alle 14 saranno invece organizzati laboratori per bambini per la costruzione di una lanterna natalizia da portare con sé in un percorso itinerante all’interno del borgo di Oria, condotto da un attore che, tra sorprese e intrattenimenti musicali, farà immergere i più piccoli nelle magiche atmosfere del Natale. Al termine delle attività, alle 16.30 piccola merenda natalizia. Per informazioni e prenotazioni: www.villafogazzaroroi.it; email: faifogazzaro@fondoambiente.it; telefono 0344.536602.

Fino a lunedì 6 gennaio sono in programma oltre 40 eventi che coinvolgeranno 22 Beni Fai in tutta Italia, addobbati e decorati per le festività natalizie, per scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità, grazie alle numerose iniziative a tema che verranno organizzate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, ville e palazzi signorili apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri che raccontano antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali e tanto altro.

Paola Pioppi