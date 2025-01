Armi in casa e coca in auto. Marito e moglie patteggiano

Durante l’esecuzione dei loro arresti, avvenuta a maggio dello scorso anno per l’operazione Hocus Pocus della Squadra Mobile di Como, su un grosso giro di smercio di droga nella zona dell’Erbese, a casa di Vincenzo Milazzo, 39 anni di Valbrona, e della moglie, Querina De Gennaro, 32 anni, erano state trovate alcuni armi: un Beretta 34 con caricatore, e una pistola tascabile modello Derringer calibro 2,2 con matricola abrasa. In auto l’uomo aveva inoltre 130 involucri di cocaina. Ieri mattina, difesi dall’avvocato Massimo Di Marco, Milazzo, che è tuttora detenuto, ha patteggiato 3 anni di reclusione, la De Gennaro 11 mesi. A Milano è invece in corso il processo per l’indagine principale.