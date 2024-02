Alvin Kevin e Giuseppe. Due scomparsi da casa

Manca da casa dal 28 ottobre. Non si sa dove sia né cosa gli sia accaduto. Alvin Kevin Presti ha 40 anni e si è allontanato dal Cra di Bellano, dove è in cura. È alto un 1,70 e pesa 85 chili, ha occhi castano-verdi e capelli castani. Indossava una tuta grigia e forse un giubbotto in pile nero con cappuccio e scarponcini marroni da montagna ai piedi. In camera sua ha lasciato il cellulare e tutti gli effetti personali. Ha una Postepay, che però risulta non abbia mai utilizzato da quando è sparito. Qualcuno avrebbe avvistato Alvin Kevin prima di Natale a Sondrio, Piantedo e l’ultima volta, il 24 dicembre, a Dervio, però mancano riscontri reali. Dovrebbe assumere farmaci. Il papà lo cerca ininterrottamente giorno è notte. Teme che qualcuno si sia approfittato del figlio o che gli sia successo qualcosa di brutto, ma spera che qualcuno lo aiuti a conoscerne la sorte.

Nessuna traccia neppure di Giuseppe Fumagalli di Monticello Brianza, 50 anni, scomparso venerdì da casa. È stata trovata la sua Peugeot station wagon a Paderno d’Adda: i vigili del fuoco hanno scandagliato il fiume senza rinvenire nulla. D.D.S.