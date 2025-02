Alla scoperta della cava di Camerlata

Una mattinata per scoprire i segreti della vecchia cava di Camerlata, nel parco della Spina Verde, dalla quale sono state ricavate le pietre utilizzate per edificare il Castello del Baradello. La cava di arenaria è legata a filo doppio con la storia di Como visto che tutti i suoi edifici, dai tempi dei Romani, sono stati costruiti con la pietra estratta dalla montagna. Tra questi spicca il Castel Baradello dalla cui torre si gode un panorama mozzafiato della città e del lago. L’appuntamento è alle 10.30 in piazza Camerlata, il biglietto è in vendita a 18 euro per gli adulti, mentre i bambini dai 6 ai 14 anni pagano 10 euro.