Alla scoperta dei segreti del Braulio

Sotto il centro storico di Bormio, le cantine dell’Amaro Bràulio aprono le loro porte a tour guidati: ogni martedì in inglese, mentre il mercoledì, venerdì e sabato in italiano.

Casa Braulio, ha un tesoro sotterraneo tutto da scoprire: pochi metri sotto il selciato di via Roma, c’è uno straordinario labirinto che ospita 319 botti in rovere di Slavonia in cui invecchia l’Amaro Braulio, in uno spazio sotterraneo di 1.600 metri quadrati. Le cantine sono visitabili previa prenotazione online, in quanto ancora oggi ospitano la produzione di Amaro Braulio.