Alimenti e giocattoli. Dagli “Amici di Como“ oltre 1.400 pacchi

Un dono da mettere sotto l’albero scalda sempre il cuore, in particolare per le famiglie che hanno vissuto un anno difficile e temevano di trascorrere le feste senza neppure un regalo. Hanno pensato a loro gli “Amici di Como“ in collaborazione con Consorzio Como Turistica e tante aziende che per il quinto anno consecutivo hanno partecipato all’iniziativa “Un dono a Natale“, mettendo insieme oltre 1.400 pacchi dono contenenti alimenti natalizi, ma non solo, consegnati insieme a giocattoli, per la gioia dei più piccoli.

L’iniziativa “Un Dono a Natale“ ha avuto anche per questa edizione il patrocinio della Diocesi di Como e del cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, e il punto di riferimento per la consegna sono le parrocchie della Diocesi di Como che ben conoscono direttamente le famiglie in difficoltà, oltre a diversi Comuni e associazioni. Sono stati coinvolti i ragazzi del centro di lavoro guidato “La Nostra Famiglia“ di Como che hanno confezionato i pacchi insieme ai coordinatori e ai volontari. Tanti i sodalizi e le aziende che hanno scelto di sposare questo progetto e fare la propria parte. L’iniziativa è infatti stata sostenuta da Intesa Sanpaolo, Bianchi Group, Poliform, Softer, Gds Communication, Mizar Events, Chicco, Zetacarton, Bennet, Rio Mare Bolton Food, Caffè Milani, Fumagalli Salumi, Granmercato, Cantaluppi Tavernerio, Eurospin, Plozza Vini, Il Birrificio di Como e Tecnografica.

Un “Dono a Natale“ ha avuto la collaborazione di Anteas, il centro di lavoro guidato “La Nostra Famiglia“ di Como con i propri volontari hanno dato un importante e fattivo contributo per la parte logistico-organizzativa. "Una grande rete di solidarietà che ha unito associazioni, istituzioni e aziende – concludono gli organizzatori – che anche per questo Natale hanno voluto lasciare un segno tangibile di aiuto al prossimo".

