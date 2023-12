Ai Comuni confinanti col Trentino 6,5 milioni

Fondi in arrivo per i Comuni bresciani che confinano con la Regione autonoma Trentino Alto Adige. Il Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti ha dato il via al trasferimento di risorse significative, per un totale di 6,5 milioni di euro. Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica e ai Rapporti con la Confederazione Elvetica e le Province Autonome, ha annunciato che 17 proposte su 18 presentate sono state approvate. Di queste, 15 riguardano gli 11 Comuni confinanti della provincia di Brescia, che avranno un finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro. Questi fondi, destinati all’annualità 2023, provengono dall’intesa sottoscritta e si inseriscono nel contesto del Fondo Comuni Confinanti.

L’obiettivo principale è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori, contrastando lo spopolamento attraverso l’organizzazione e il potenziamento dei servizi essenziali. I Comuni destinatari di questi finanziamenti includono Bagolino, Breno, Ceto, Cevo, Idro, Limone sul Garda, Magasa, Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Tremosine sul Garda, Valvestino. A ognuno di essi andranno 500mila euro.