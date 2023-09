Aggressione in carcere. Ferito un altro agente

COMO

Ennesima aggressione a un agente di Polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale Bassone. Lo denuncia Alessandro Furco della Segreteria dell’Uspp, Unione sindacati Polizia penitenziaria, di Como, che spiega: "Un detenuto, senza alcuna ragione o contestazione, ha colpito un agente al volto, facendolo finire in pronto soccorso. La situazione è stata contenuta grazie all’intervento di altri agenti intervenuti in suo supporto, ma il problema è che questo stesso detenuto è già stato protagonista di altri eventi violenti, avvenuti nelle ultime settimane, come la distruzione di apparecchiature in dotazione al personale e di intere postazioni telefoniche della sezione. Ma nonostante ciò, continua a rimanere a Como".

L’agente ferito è stato medicato e dimesso con dieci giorni di prognosi, ma Furco segnala un altro episodio avvenuto in serata: "Due detenuti destinatari di sanzione disciplinare, per protesta, hanno staccato i piedi del tavolo in dotazione, e minacciato di colpire gli agenti, e anche in questo caso si tratta di soggetti più volte segnalati per condotte violente, ma mai allontanati". Su questi fatti è intervenuto anche Gian Luigi Madonia, Segretario regionale dell’Uspp Lombardia: "Si alimentano ancora le statistiche di eventi critici di Como, purtroppo in linea che con diverse altre strutture: Brescia, Vigevano, Cremona, per citarne qualcuna. Il fenomeno delle aggressioni non è attenuato, purtroppo per la Penitenziaria: servono norme chiare sulla gestione dei detenuti violenti, quelli a cui del trattamento e della rieducazione non interessa nulla".