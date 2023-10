Como, accoltellata 15 volte dal fidanzato: Erika Dessi è fuori pericolo

Como – Migliorano leggermente le condizioni di Erika Dessi, la ventunenne ridotta in fin di vita dal fidanzato - Michael Patellaro, 25 anni - che giovedì sera, nella loro abitazione di via Nino Bixio, l’ha ripetutamente accoltellata.

Ieri pomeriggio è uscita dal coma e ha dato segni di ripresa, consentendo agli investigatori della Squadra Mobile di Como di rivolgerle alcune domande. Tuttavia, anche se questa mattina è stato escluso il pericolo di vita, il quadro rimane molto grave, e i medici non sono ancora in grado di valutare le possibili conseguenze di alcune lesioni prodotte dal coltello da cucina che l’ha colpita almeno quindici volte. Le ferite più gravi sono al collo, vicino alla colonna vertebrale. Lunedì mattina Patellaro, detenuto al Bassone con l’accusa di tentato omicidio aggravato, sarà interrogato dal Gip di Como, per la convalida dell’arresto e per valutare la richiesta di custodia cautelare.

Nel frattempo le operatrici del Telefono Donna di Como, sono intervenute per esprimere la loro “profonda vicinanza a Erika”, aggiungendo che “contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le generazioni più giovani non sono esenti dal fenomeno della violenza contro le donne, come dimostrano i casi in aumento di richiesta di aiuto per eventi che accadono tra coppie giovanissime o addirittura adolescenziali”