Intossicati dal monossido sprigionato da un braciere acceso all’interno di un vaso di ceramica, in casa. La coppia, marito e moglie di 38 e 41 anni di origine tunisina, ha chiamato i soccorsi giovedì poco dopo mezzanotte. Nell’abitazione, in via Roma a Tavernerio, sono intervenuti i carabinieri di Albate, assieme ai pompieri, che hanno accertato l’origine dell’intossicazione.